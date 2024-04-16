فولكس فاجن تعتزم توسيع نطاق التقاعد المبكر في إطار برنامج التقشف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات توسيع نطاق التقاعد المبكر مع صرف مكافأة نهاية خدمة، وذلك في إطار برنامج التقشف الخاص بأكبر شركة سيارات في أوروبا.

وفي رسالة داخلية للعاملين اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أعلنت الشركة أن عرض التقاعد المبكر سيتم توسيع نطاقه الآن ليشمل أيضا مواليد عام 1967.

وأضافت الشركة أنه سيتم تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات التقاعد المبكر بالنسبة لمواليد عامي 1965 و1966، الذين توفر لهم الشركة بالفعل فرصة للتقاعد المبكر فضلا عن تقديم مكافآت نهاية خدمة بالنسبة للعاملين الأصغر سنا.

ونقل بيان الشركة عن رئيس قسم الموارد البشرية في فولكس فاجن، جونار كيليان، قوله «نسلك طريق إعادة هيكلة فولكس فاجن بشكل واع تماما وبشكل موجه. وقد اتفقنا على هذا مع مجلس العاملين» مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تخفيض تكاليف العاملين في قطاع الإدارة بنسبة 20% بحلول عام 2026.

وتعد عملية توفير التكاليف جزءا من برنامج لتحسين الكفاءة تم إطلاقه في العام الماضي.

وكانت المجموعة اتفقت مع مجلس العاملين على الخطوط العريضة للبرنامج في ديسمبر الماضي، واستبعد هذا الاتفاق الإقالات المتعلقة بظروف التشغيل.

ولم تحدد فولكس فاجن عدد الوظائف التي سيتم شطبها في نهاية المطاف، وقالت «إن المسألة لا تتعلق بالأفراد بل بالتكاليف».

وقال رئيس قسم الموارد البشرية، جونار كيليان، وفقا للبيان «نشهد حاليا اهتماما كبيرا ببرنامجنا للتقاعد المبكر المصمم بشكل جذاب.»

وأضاف «مع توفير متوسط 85% من الراتب خلال المرحلة النشطة (الفترة التي يعمل فيها الموظف بدوام جزئي قبل التقاعد) والمرحلة الخاملة (الفترة التي يحال فيها الموظف إلى التقاعد بشكل كامل ويستمر في الحصول على جزء من راتبه السابق كدعم مالي)، نقدم لزملائنا في العمل فرصة الانتقال إلى التقاعد الآمن من الناحية المالية.

في الوقت نفسه، يوفر التقاعد المبكر للشركة الفرصة لتخفيض العمالة بطريقة مقبولة اجتماعيا على المدى البعيد».