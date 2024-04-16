شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات 35% و50% على السلع بمعارض أهلا رمضان فى الشرقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا، من معرض "أهلا رمضان"، لبيع المنتجات الغذائية، بمدينة كفر صقر في محافظة الشرقية.

وقال عبد البديع محمد عبد البديع، مسئول معرض أهلا رمضان بمدينة كفر صقر محافظة الشرقية، إن المعرض يحتوى على جميع المنتجات الغذائية وتباع بنسبة خصم 35%.

وأضاف عبد البديع، أن هناك بعض السلع تباع بنسبة تخفيضات تزيد عن 50 % منها الفول البلدي يباع بسعر 35 جنيها، والكثير من السلع الأخرى، لافتا أنه بعد قرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية باستمرار معارض أهلا رمضان بالشرقية، وقد استمر المعرض بنفس التخفيضات التى كانت فى شهر رمضان المبارك.

ويفتح المعرض أبوابه من التاسعة صباحا وحتى منتصف الليل بمجلس مدينة كفر صقر بالشرقية.