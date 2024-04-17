شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: تراجع أسعار البصل والطماطم والثوم 50% بسبب بشائر الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الخضراوات والفواكه في الغرفة التجارية، هبوط أسعار الأصناف المتداولة في السوق بين 30 إلى 50 % بسبب بشائر الإنتاج الجديد مع العروة الصيفية مما ساهم في زيادة المعروض في السوق وبدء هبوط تدريجي لأسعار أغلب الأصناف وعلى رأسها البصل الذي تراجع 50 % تقريبًا ليتداول حاليًا بين 10 إلى 12 جنيها للمستهلك مقابل 20 و 25 جنيها.

جاء ذلك على لسان حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات، مشيرًأ إلى هبوط أسعار الطماطم لتسجل مستويات بين 8 إلي 10 جنيهات مقابل 15 و 20 جنيها بنسبة هبوط ترواحت بين 40 إلى 50 %، وكذلك البطاطس التي تسجل حاليًا من 10 إلي 13 جنيها للكيلو للمستهلكين مقابل مستويات تخطت 20 جنيها.

كما كشف حاتم النجيب هبوط أسعار الثوم من مستويات وصلت الأيام الماضية إلى 80 و 90 جنيها ليصبح سعر الكيلو حاليًا للمستهلكين بين 30 إلى 35 جنيها بسبب بشائر الموسم الجديد ايضاً، كما تراجعت الملوخية من مستويات 25 و 30 جنيها للكيلو إلي مستويات 10 و 12 جنيها.

وأعلن نائب رئيس شعبة الخضراوات، هبوط أسعار الجزر ليسجل الكيلو 7 جنيهات مقابل 15 جنيها وسعر الباذنجان ليسجل 10 و 12 للتجزئة للمستهلكين مقابل 25 و30 جنيها وبلغ سعر الكوسة 8 إلي 10 مقابل 20 و 25 جنيها .