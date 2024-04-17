شكرا لقرائتكم خبر 500 قائد أعمال صيني يستكشفون معالم نيوم وفرص البناء المتاحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت نيوم النسخة الأحدث من جولتها العالمية التعريفية «اكتشف نيوم» في الصين، بمدينتي بكين وشنغهاي، بحضور أكثر من 500 من قادة الأعمال والصناعة.

وتضمنت الجولة عقد منتدى خاص بقطاع الإنشاءات، شاركت فيه أكثر من 100 شركة بناء صينية، حيث تم تسليط الضوء على فرص البناء المتاحة أمامها في نيوم ومناطقها المختلفة، كما تم إطلاعها على مستوى التقدم الحالي في مواقع البناء.

وانطلقت الجولة بحدث نظمته نيوم في العاصمة الصينية بكين 15 أبريل الحالي، بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، تبعها في 17 أبريل جولة أخرى في شنغهاي، جرى تنظيمها بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في شنغهاي، حيث استعرض خلالها عدد من كبار التنفيذيين في نيوم أهم المنجزات والتطورات في المشروع حتى الآن، كما تم استعراض عدد من التفاصيل حول أهم القطاعات المختلفة في نيوم، وأبدى عدد من الشركات اهتماما كبيرا بما تم عرضه من فرص الشراكات المستقبلية.

وشهدت الجولة عرضا خاصا بعنوان «اكتشف نيوم: مستقبل يبتكره التصميم»، الذي قدم للحضور تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز معالم منطقة نيوم، ومنها: مدينة «ذا لاين»، التي يجري بناؤها حاليا، وتمتد بطول 170 كلم، والتي ستشكل مستقبل الحياة الحضرية؛ و»أوكساچون»، التي تعيد تعريف المدن الصناعية التقليدية، و»تروجينا»، وجهة نيوم للسياحة الجبلية، و»سندالة»، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر، التي سترحب بالجمهور في وقت لاحق من العام الحالي.

وتأتي جولة «اكتشف نيوم» في الصين ضمن سلسلة الجولات التعريفية التي أطلقتها نيوم حول العالم، والتي شهدت لقاءات مع كبار رجال المال والأعمال في الأسواق العالمية الرئيسية بما في ذلك، سيول وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبوسطن وواشنطن وميامي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، وباريس، وبرلين ولندن.

15 شركة صينية

«نقدر الدعم الذي قدمه لنا المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين وشنغهاي، ونشكر منحنا الفرصة لتقديم نيوم ورؤيتها ومشاريعها وتطلعاتها أمام قادة الأعمال الصينيين، نيوم ومشاريعها في تعاون مستمر مع قطاع الأعمال الصيني، واليوم نتعاون مع أكثر من 15 شركة من الشركات الصينية الكبرى.

وحرصنا على الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية الناشئة لدعم النمو في الأعمال وتحقيق التنوع الذي تعيشه نيوم على أرض الواقع.

إننا نتطلع بالتأكيد إلى استمرار التعاون مع قطاع الأعمال الصيني الذي نتوقع أن يكون له دور مؤثر وفاعل في أعمال التطوير في نيوم، وهذا بلا شك يدفعنا إلى الاستمرارية في تعميق علاقتنا».

المهندس نظمي النصر - الرئيس

التنفيذي لنيوم

خلق أنماط جديدة

«تتمتع نيوم وبكين بإمكانات كبيرة للتعاون الاقتصادي، ونسعى لتحقيق أهدافنا والتكامل فيما بيننا، حيث يعمل كلا الجانبين على تسريع وتيرة التطوير لخلق أنماط جديدة لرفع الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الشاملة، وتشجيع الابتكار العلمي والتقني، إلى جانب الحفاظ على بيئتنا»، مضيفا «نتطلع من خلال تعاوننا إلى المساهمة في ازدهار بكين بالمستقبل».

جوه هوايغانغ - رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين

ثقة بالفوائد والفرص

«تقدر شنغهاي علاقتها بالمملكة بشكل كبير، فعلى مر السنين توسع التعاون بيننا ليشمل عددا المجالات مثل: التجارة والتعليم والثقافة وغيرها، ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع إلى ترسيخ التعاون مع نيوم في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي، وعلى ثقة بأن الفوائد والفرص الناجمة عن هذه الشراكة ستتزايد مع مرور الوقت».

زاو جوبينغ - نائب الأمين العام لحكومة بلدية شنغهاي