شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط 3%.. وسعر خام برنت يصل إلى 89.74 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت أسعار النفط، 3 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، وسط تقارير أفادت بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعًا في إيران، ما أثار مخاوف من احتمال اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسطـ وذلك وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت العقود القياسية بأكثر من 3 دولارات قبل أن تتراجع قليلا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.63 دولار أو 3% إلى 89.74 دولار للبرميل، وقفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (الأكثر نشاطًا) 2.56 دولار أو 3.1% إلى 84.66 دولار للبرميل.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، أن دوي انفجار سمع قرب مطار بمدينة أصفهان الإيرانية لكن السبب لم يعرف على الفور.