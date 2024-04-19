شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يوجّه نصائح مهمة للعملاء للحفاظ على سرية حساباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح مهمة لعملائه للحفاظ على بياناتهم البنكية، وذلك تحت شعار (اللي أوله هات بيانات آخره سرقة حسابات).

وحذّر البنك الأهلي، العملاء من فتح أي روابط مجهولة المصدر تصل علي البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو رسائل الـ WhatsApp.

ونصح البنك الأهلي العملاء بعدم الإفصاح عن أي بيانات تخص بطاقاتهم البنكية أو حساباتهم لأي شخص، وذلك للحفاظ عليها من الاختراق.

يأتي ذلك في إطار حرص البنك الأهلي على الحفاظ على وحماية أموال المودعين وتوعيتهم من أية عمليات احتيال.