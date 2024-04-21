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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الاقتصاد والتخطيط، ممثلة بوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي راكان بن عبدالله، شاركت في اجتماعات لجنة السياسات الاقتصادية ولجنة السياسات التشريعية المنعقدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس خلال الفترة 10-11 أبريل. وتعمل لجنة السياسة الاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (EPC) بتنسيق وثيق مع قسم الاقتصاد في المنظمة ومسؤولة عن مراقبة السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وتحليل السياسات الاقتصادية والهيكلية.

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