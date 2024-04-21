وزارة الاقتصاد

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وتعمل لجنة السياسة الاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (EPC) بتنسيق وثيق مع قسم الاقتصاد في المنظمة ومسؤولة عن مراقبة السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وتحليل السياسات الاقتصادية والهيكلية.
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