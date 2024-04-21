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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار، أعلنت عن تمديد طرح الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة والمواقع المتعددة بمدينة مكة المكرمة؛ بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستثمرين للتقدم على المشاريع الاستثمارية المطروحة، وتوفير خيارات متعددة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة. وتضمنت الفرص الاستثمارية أنشطة متعددة مثل مشروع مجمع طبي عام بمخطط الراشدية على مساحة 3982 م2 بمدة تعاقدية 25 سنة، ومشروع مجمع طبي عام بمخطط ولي العهد (7) على مساحة 8405.66 م2 وبمدة تعاقدية 20 سنة، بالإضافة لمشروع مبنى رياض الأطفال بمخطط الراشدية على مساحة 1594 م2 ولمدة 20 سنة.

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