القصبي يستعرض فرص الرؤية مع قطاع الأعمال الأمريكي في واشنطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، خلال لقاء في واشنطن مع قيادات من غرفة التجارة الأمريكية وكبريات الشركات في الولايات المتحدة على عمق العلاقة التجارية بين البلدين.

وتناول القصبي التقدم المحرز خلال تنفيذ رؤية السعودية 2030، مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة منذ انطلاقها يشهد تحولا أدى إلى فتح كثير من القطاعات الجديدة والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال، إلى جانب استعراض مجالات التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات بشأن تعزيز مناخ الأعمال في المملكة لجذب الشركات الأمريكية.

وشارك في اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، ومن الجانب الأمريكي نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية كوش شوكسي، ونائب رئيس الغرفة لمنطقة الشرق الأوسط ستيف لوتس.

وفي وقت سابق زار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي والوفد المرافق جامعة جورج تاون، وذلك للاطلاع على برامج التعاون، وآخر نتائج الدراسات والأبحاث التي تجريها الجامعة في مجالات تحفيز ريادة الأعمال، وحوكمة الشركات والامتثال، وتحليل السياسات التجارية، والقانون التجاري الدولي، والتنمية الاقتصادية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومعالجة التحديات والفرص الناشئة عنها.

وقد عقد لقاءان مع النائب الأول للرئيس في شركة «Ecolab» - الرائدة في مجال توفير حلول المياه والنظافة والطاقة ستيفان أومياستوفسكي، ورئيس المناطق والعلاقات المؤسسية في شركة « Bechtel»، ستو جونز، التي تعد واحدة من أكبر شركات الهندسة والمشتريات والبناء وإدارة المشروعات في العالم.

أبرز لقاءات الوزير القصبي مع: