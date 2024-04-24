طرح مشروع المركز الوطني لتدريب الوسائل الحية والمنافذ الجمركية للتخصيص

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وأوضحت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تطوير وتشغيل المركز الوطني لتدريب الوسائل الحية في موقع مركزي بالمملكة، كما يشمل تطوير المنشآت الجديدة والدائمة للوسائل الحية في ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إلى جانب توسعة المنشآت الحالية للوسائل الحية بما فيها ميناء جدة الإسلامي، وتقديم خدمات صيانة المنشآت في تلك المنافذ الـ3، وتشغيل وصيانة المركز الوطني للتدريب مع تقديم خدمات تدريب الوسائل الحية والخدمات الأخرى (الطعام، والمعدات، والرعاية البيطرية، وإقامة الوسائل الحية)، وتقديم خدمات الوسائل الحية في (34) منفذا بما في ذلك (26) منفذا قائما، إضافة إلى (8) منافذ جديدة من المتوقع تشغيلها على عدة مراحل حتى عام 2030 في جميع أنحاء المملكة.
ودعت الهيئة والمركز المستثمرين والمهتمين بمشروع الوسائل الحية والمنافذ الجمركية إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمركز الوطني للتخصيص، حيث تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة بتاريخ 6 مايو 2024م عند الساعة الـ 3 مساء بتوقيت المملكة.
مشروع المركز الوطني لتدريب الوسائل الحية والمنافذ الجمركية:
- نموذج العقد (التصميم، التشييد، التمويل، التشغيل، الصيانة، والنقل).
- مدة العقد 21.5 عاما بما في ذلك مدة الإنشاء.
- انتهاء تقديم طلبات إبداء الرغبة 6 مايو 2024م.
- تصميم وإنشاء المركز الوطني للتدريب للوسائل الحية.
- تطوير المنشآت الجديدة والدائمة للوسائل الحية في ميناء الملك عبد الله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتوسعة المنشآت الحالية للوسائل الحية في ميناء جدة الإسلامي، وتقديم خدمات صيانة المنشآت في تلك المنافذ (3) القائمة ضمن نطاق المشروع.
- تشغيل وصيانة المركز الوطني للتدريب مع تقديم خدمات تدريب الوسائل الحية والخدمات الأخرى الطعام، والمعدات والرعاية البيطرية وإقامة الوسائل الحية.
- تقديم خدمات الوسائل الحية في ( 34 ) منفذا بما في ذلك (26) منفذا قائما، و(8) منافذ جديدة من المتوقع تشغيلها على عدة مراحل حتى عام 2030 في أنحاء المملكة.
- نقل ملكية أصول المشروع مرة أخرى إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في نهاية مدة التعاقد.
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