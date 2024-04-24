23 مليون زيارة لمنصة وتطبيق ناجز من 90 دولة

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وأوضحت وزارة العدل، في تقرير لها أن عدد زوار منصة وتطبيق ناجز najiz.sa خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، ارتفع إلى 23 مليون زيارة لمستفيدين من أكثر من 90 دولة.
وتضم منصة ناجز 4 بوابات «للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية»، وتعد نقلة نوعية تعزز جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية، بما ييسر على المستفيدين.
ويجري الدخول على كل بوابة بحسب المستفيد؛ حيث تتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة ناجز 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
وتهدف المنصة إلى إتاحة خدماتها بسهولة ويسر، وتحقيق العدالة وسرعة الإنجاز، وتعزز تطبيق مبدأ الشفافية، وتسهيل الوصول السريع إلى المعلومة، كما توفر الوقت والجهد على المستفيدين.
منصة وتطبيق ناجز خلال الربع الأول 2024:
- عدد الزوار: 23 مليون زيارة.
- عدد دول المستفيدين: 90 دولة.
- عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة: 160 خدمة.
- الأفراد
- الأعمال
- المحامون
- الجهات الحكومية
- توفير الخدمة بسهولة ويسر.
- تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز.
- تعزز تطبيق مبدأ الشفافية.
- تسهيل الوصول السريع إلى المعلومة.
- توفر الوقت والجهد على المستفيدين.
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