النفط يصعد بفعل تراجع مخاوف الإمدادات

قوة الاقتصاد الأمريكي

تراجع مخزونات البنزين

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس عند التسوية، بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية على رفح، وبعد تعليقات من وزيرة الخزانة الأمريكية تشير إلى أن أداء الاقتصاد جيد.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتًا أو 1.1% إلى 89.01 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتًا أو 0.9% إلى 83.57 دولار للبرميل.وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن نمو الاقتصاد الأمريكي يُرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات فصلية أضعف من المتوقع.وقبل تعليقات يلين، تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب بيانات أظهرت أن نمو الاقتصاد تباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن تسارع التضخم أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر. This is a Twitter Status يتراجع وسط مخاوف إزاء الطلب الأمريكي على الوقود وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًاThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)وذكرت يلين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الأول قد يجري تعديله بالزيادة، بعد صدور مزيد من البيانات، وأن التضخم سيتراجع لمعدلات طبيعية أكثر بعد أن تسببت مجموعة من العوامل "غير المألوفة" في تراجع الاقتصاد إلى أدنى مستوياته منذ قرابة عامين.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، أن مخزونات البنزين تراجعت بأقل من المتوقع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير على عكس التوقعات بانخفاضها في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، ما يشير إلى تباطؤ الطلب.كما أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام انخفضت بشكل حاد على غير المتوقع في الأسبوع الماضي، بينما سجلت الصادرات قفزة.ويحدث هذا وسط علامات على تباطؤ النشاط التجاري الأمريكي في أبريل. وجاءت بيانات التضخم والتوظيف أقوى من المتوقع، ما يعني أن الاحتياطي الاتحادي سيؤجل على الأرجح خفضًا متوقعًا لأسعار الفائدة.