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- بواسطة أيمن الوشواش - احتفت بتخريج نحو100 طالب من معسكر أكاديمية ميتافيرس، المقام بالشراكة بين أكاديمية طويق وشركة Meta. وامتد المعسكر لمدة 9 أشهر ونحو 1,200 ساعة تدريبية للطلاب في مقر الأكاديمية الرئيس بمدينة الرياض، وذلك في مجالات العوالم الافتراضية وتطوير الألعاب والتصميم ثلاثي الأبعاد وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت بتخريج نحو100 طالب من معسكر أكاديمية ميتافيرس، المقام بالشراكة بين أكاديمية طويق وشركة Meta. وامتد المعسكر لمدة 9 أشهر ونحو 1,200 ساعة تدريبية للطلاب في مقر الأكاديمية الرئيس بمدينة الرياض، وذلك في مجالات العوالم الافتراضية وتطوير الألعاب والتصميم ثلاثي الأبعاد وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي. وحصل الطلاب على 200 شهادة احترافية عالمية في مجال تطوير الألعاب وتقنيات العوالم الافتراضية، كما عمل الطلاب على تطوير 900 مشروع للعوالم الافتراضية. وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين أكاديمية طويق وشركة Meta، من خلال إطلاق معسكرات احترافية لتأهيل الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارة والخبرة اللازمة لتطوير بيئات مخصصة في مختلف المجالات. يذكر أن أكاديمية ميتافيرس تم الإعلان عنها في مؤتمر ليب 23 كأول أكاديمية من شركة Meta بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع أكاديمية طويق والثانية على مستوى العالم، لتقديم معسكرات وبرامج نوعية بشهادات احترافية في مجال العوالم الافتراضية.

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