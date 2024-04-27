اكتمال زراعة المرحلة الأولى من مدينة الليمون (2) بالأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير البيئة والمياه والزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي، اكتمال زراعة المرحلة الأولى من مدينة الليمون الزراعية (2) بمحافظة الأحساء، التي تشرف على تنفيذها المؤسسة العامة للري، على مساحة إجمالية تفوق 3 ملايين م2.

واطلع الفضلي خلال زيارته للمشروع، على الجهود المبذولة في تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة الليمون، مشيدا بجهود المؤسسة، وما تقدمه من مشروعات نوعية لخدمة المحافظة، والمملكة بشكل عام.

وأوضح رئيس المؤسسة العامة للري المكلف المهندس محمد أبو حيد، أن المشروع يحتوي على البنى التحتية من مصارف زراعية مغطاة ومكشوفة بطول 16,678 م، وطرق زراعية بطول 45,056 م، وبشبكات ري بطول 667,800 م، ومصدات للرياح بطول 15,197 م، مشيرا إلى أن المدينة الزراعية تشتمل على 54 قطعة أرض منها 6 أراضي للخدمات المساندة بمساحة من 35 - 67 ألف م2.

وذكر أنه تم زراعة 50 ألف شجرة من 100 ألف شجرة ليمون وترنج مقررة للمشروع تروى من المياه المجددة، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بنهاية العام الحالي 2024م.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى الاستثمارِ وتطوير مفهوم المدن الزراعية التي يمكن الاستفادة منه في مختلف مناطق المملكة، معربا عن شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة على اهتمامه ومتابعته لمشروعات المؤسسة، وتحسين الخدمات المقدمة، للارتقاء بخدمات المؤسسة وتحقيق أهدافها في خدمة المستفيدين في المملكة.

كما دشن المهندس الفضلي ربط منصة «ري» بمنصة «حصر» في بوابة نما الالكترونية الموحدة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تحسين تجربة المستفيدين وتيسير الإجراءات، مما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة وتحقيق التكامل بين المنصات الحكومية المختلفة، وذلك خلال زيارته لمقر المؤسسة بمحافظة الأحساء، حيث أطلع على آخر التطورات التقنية والرقمية في المؤسسة.