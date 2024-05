شكرا لقرائتكم خبر عن جيروم باول: الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على قرارات الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

#عاجل | جيروم باول: نتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي إلى 2% العام الحالي و2% في العامين المقبلين#اقتصاد_اليوم pic.twitter.com/plhzQ2g4uM — اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) March 20, 2024



استقلال المركزي الأمريكي

الدمام - شريف احمد - قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة لن يكون لها تأثير على قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة، مضيفًا أن صناع السياسات متوافقون على إبقاء الاعتبارات السياسية بعيدة عن عملية صنع القرار.وأضاف باول في مؤتمر صحفي بعد انتهاء أحدث اجتماع للسياسة النقدية، أن ما يحرك البنك في اتخاذ القرارات هو "ما نعتقد أنه الشيء الصحيح بالنسبة للاقتصاد"، مجددًا بذلك التأكيد على موقف قائم منذ فترة طويلة ويتجاهل السياسة في التحليل الاقتصادي للبنك.وقال باول: "نحن على مسار نخدم فيه كل الشعب الأمريكي، ونتخذ قراراتنا بناء على البيانات وكيفية تأثير تلك البيانات على التوقعات وتوازن المخاطر". This is a Twitter Status | جيروم باول: نتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي إلى 2% العام الحالي و2% في العامين المقبلينThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)وعادت قضية استقلال المركزي الأمريكي إلى دائرة الضوء الأسبوع الماضي عندما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حلفاء للرئيس السابق دونالد ترامب يعملون على صياغة مقترحات من شأنها السعي لتقويض استقلال البنك المركزي، ومنح ترامب المزيد من النفوذ على البنك إذا فاز في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.وقال باول للصحفيين بشأن الانتخابات: "نحن متوافقون بشأنها، ونعلم أننا سنفعل ما نعتقد أنه الشيء الصحيح".