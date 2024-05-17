السلطات الاسبانية ترفض السماح برسو سفينة تحمل أسلحة لإسرائيل

رفضت السلطات الاسبنية السماح لسفينة تحمل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء إسباني، بحسب ما اكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.
وأكد مانويل للصحافيين في بروكسل أن "هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك، لأنها المرة الأولى التي نرصد فيها سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل تريد أن ترسو في ميناء إسباني".
وأضاف أنه من الآن فصاعدا "سينطبق الشيء نفسه على أي سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل وترغب في الرسو في ميناء إسباني".
وتابع "سترفض وزارة الخارجية بشكل منهجي عمليات الرسو هذه لسبب واضح. الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة، بل يحتاج إلى مزيد من السلام".
وشدد وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي على إن الأمر يتعلق بالسفينة "ماريان دانيكا" التي طلبت الإذن بالتوقف في ميناء كارتاخينا في جنوب شرق إسبانيا في 21 أيار
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