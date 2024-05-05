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وسلم نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عبدالله مستور آل مرزوق، رخصة تدريب لأكاديمية الشركة السعودية للخدمات الأرضية، لتقديم برامج تدريبية، بحضور مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي القرني، وذلك في مقر الأكاديمية بجدة.
وتهدف الأكاديمية إلى تقديم برامج تدريبية تأهيلية في مجالات العمليات الفنية، وعمليات تحميل الطائرات، والعمليات الفنية في الساحة، وعمليات الأسطول، وعمليات الركاب، ومناولة الأمتعة، والمجالات التطويرية المختلفة حيث تستهدف الأكاديمية تطوير الكوادر البشرية في شركات الطيران والخدمات الأرضية.
يذكر أن أكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية حققت خلال عام 2023م معدلات متقدمة في هذا المجال بلغت 52,325 مقعدا تدريبيا بما يعادل 4,795 دورة تأهيلية.
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