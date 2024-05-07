شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أمريكانا» إلى 105 ملايين ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أمريكانا للمطاعم العالمية (بي إل سي) بنسبة 51.8% في الربع الأول من 2024، مسجلة 105.090 مليون ريال، مقارنة بـ217.984 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تراجع صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) بنسبة 51.8%، بسبب انخفاض المبيعات نتيجة للظروف الجيوسياسية في المنطقة وحلول شهر رمضان.

وبحسب الشركة، تضمنت الأسباب ارتفاع نفقات الاستهلاك والإيجارات لافتتاح مطاعم جديدة خلال تلك الفترة. ويتم تخفيف ذلك التأثير من خلال تحسين التحكم بالنفقات التشغيلية.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق (العائد لمساهمي الشركة الأم) بنسبة 14.5٪ بصورة أساسية لانخفاض المبيعات بسبب تأثرها بالظروف الجيوسياسية المستمرة، وتزامنها مع حلول شهر رمضان خلال الربع الأول من عام 2024.

وشهدت نفقات الاستهلاك وإيجارات المباني ارتفاعا مع افتتاح متاجر جديدة خلال تلك الفترة.