شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع اليوم قبل بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تحول الاهتمام إلى بيانات التضخم الأمريكية المهمة المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا العام.

وبحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2344.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 1 % أمس الاثنين.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2350 دولارا للأوقية. مؤشر أسعار المنتجين من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، يليه مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم الأساسي 0.3 % على أساس شهري في أبريل بانخفاض من 0.4 % في الشهر السابق، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، مما يؤدي إلى انخفاض المعدل السنوي إلى 3.6 %.

ومن المعروف أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 28.41 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.6 % إلى 1002.90 دولار بعدما وصل إلى أعلى مستوى له في عام تقريبا. وصعد البلاديوم 0.8 % إلى 968.43 دولار.

