انخفاض أسعار النفط وتراجع في المخزون الخام الأمريكي

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات الأربعاء بعد أن وفر أحد المستويات الفنية الأساسية مقاومة للارتفاع الناجم عن المؤشرات المستمرة على اختناق إمدادات النفط الخام الأمريكي.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تخلى عن مكاسبه السابقة وتراجع إلى اقل من 74 دولارا للبرميل، بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق ليقترب من متوسط حركته خلال الـ 200 يوما الماضية ويبلغ 48ر75 دولارا للبرميل. ويعمل المستوى الفني الحالي كسقف للأسعار منذ أكتوبر الماضي.وعلى جانب البيانات الاقتصادية أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس تراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بواقع 959 ألف برميل وهو التراجع الأسبوعي السابع على التوالي وأطول فترة تراجع متصلة خلال ثلاث سنوات.كما يستعد المتعاملون للطقس البارد في الولايات المتحدة الذي يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة في أغراض التدفئة، إلى جانب احتمالات توقف الإنتاج في بعض المناطق بسبب تساقط الثلوج.وبحلول الساعة الحادية عشرة و37 دقيقة بتوقيت نيويورك تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2ر1% إلى 37ر73 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل، وتراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر1% إلى 17ر76 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل.يأتي ذلك في حين قال محللو بنك ستاندرد تشارترد اليوم إن سوق النفط العالمية لا تواجه فائضا حتميا في المعروض خلال العام الحالي في ظل تباطؤ نمو الإنتاج مع نمو الطلب، حيث يتوقعون أن يتحرك سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بين 89 و93 دولارا للبرميل أغلب أوقات العام الحالي.وبحسب محللي البنك وبينهم إيميلي أشفورد وبول هورسنل من المتوقع زيادة الطلب العالمي بمقدار 3ر1 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي و2ر1 مليون برميل في العام المقبل.وأضاف المحللون أنه في ضوء الزيادة المتوقعة للطلب، وتوقعات الإنتاج في الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة، فمن المحتمل سحب 200 ألف برميل يوميا من المخزونات خلال العام الحالي.وذكر تقرير البنك أنه من المتوقع وصول سعر النفط خلال الربع الأول إلى 89 دولارا للبرميل، و92 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني و95 دولارا للبرميل خلال الربع الثالث و93 دولارا خلال الربع الأخير من العام الماضي.