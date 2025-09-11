تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 11-09-2025

انخفض سعر عملة MyNeighborAlice (ALICEUSDC) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.362، ليستهدف مستوى المقاومة 0.396 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد