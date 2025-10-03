الاقتصاد

سعر سهم العربية للطيران (AIRARABIA) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 03-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-02 23:19PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم الفردوس القابضة (ALFIRDOUS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السعر تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.292 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.265 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

