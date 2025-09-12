سعر مجموعة ملتيبلاي (MULTIPLY) يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – توقعات اليوم – 12-09-2025

تراجع سعر سهم الاثمار القابضة (ITHMR) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء ذلك بالتزامن مع استناده لخط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 0.207 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.228 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد