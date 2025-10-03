الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 03-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 03-10-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 03-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 03-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-03 09:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر الأخيرة وتذبذبه المستمر بشكل جانبي قرب مستوى 97.50 لإلا أن توفر العوامل السلبية بدأ من الثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 98.80 بالإضافة لاستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح الهابط لنتوقع مهاجمته قريبا لمستوى 96.85 وبتحقيقه للكسر المطلوب سينجح بالوصول للمحطات التالية المتمثلة بمستوى 96.50 و96.10 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.85 و 97.80

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements

قد تقرأ أيضا