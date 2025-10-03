تحديث توقع سعر الفضة اليوم 03-10-2025

بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر الأخيرة وتذبذبه المستمر بشكل جانبي قرب مستوى 97.50 لإلا أن توفر العوامل السلبية بدأ من الثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 98.80 بالإضافة لاستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح الهابط لنتوقع مهاجمته قريبا لمستوى 96.85 وبتحقيقه للكسر المطلوب سينجح بالوصول للمحطات التالية المتمثلة بمستوى 96.50 و96.10 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.85 و 97.80

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض