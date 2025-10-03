سعر سهم الفردوس القابضة (ALFIRDOUS) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 03-10-2025

تقدم قليلاً سعر سهم الفردوس القابضة (ALFIRDOUS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السعر تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.292 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.265 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط