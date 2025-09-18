شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يبتعد عن قمة 7 أسابيع بسبب انكماش اقتصادي حاد والان مع بالتفاصيل

تراجع الدولار النيوزيلندي على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع ،بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى استمرار تعافي العملة الأمريكية من مستوياتها المنخفضة في عدة سنوات.



أظهرت البيانات الصادرة في نيوزيلندا، انكماش اقتصادي أكثر بكير من توقعات السوق خلال الربع الثاني من هذا العام، مما عزز احتمالات قيام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتخفيضات أكبر في أسعار الفائدة هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم :تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 0.9% إلى (0.5911) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.5963)، وسجل أعلى مستوى عند (0.5970).



•أنهي الدولار النيوزيلندي تعاملات الأربعاء منخفضًا بأكثر من 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 60.08 سنتًا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.2% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف عند 96.22 نقطة، عاكسًا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،يأتي انتعاش مستويات الدولار الأمريكي ، بعد خطاب الاحتياطي الفيدرالي المتحفظ بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.



خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا في أسواق المال العالمية، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية هذا العام.



وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إجراء السياسة النقدية الأخير بأنه تخفيضٌ لإدارة المخاطر استجابةً لضعف سوق العمل، لكنه قال إن البنك المركزي لا يحتاج إلى التسرع في تخفيف السياسة النقدية.



انكماش اقتصادي حاد

أظهرت البيانات الصادرة اليوم في نيوزيلندا ،انكماش الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بمعدل 0.9% خلال الربع الثاني من هذا العام ،بأسوأ وتيرة منذ الربع الثالث من العام الماضي ، لتتجاوز توقعات السوق انكماش بمعدل 0.3% ،وسجل الاقتصاد النيوزيلندي نمو بمعدل 0.9% في الربع الأول.



الفائدة النيوزيلندية

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة النيوزيلندية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 8 أكتوبر إلى فوق 90%.



•وتشير العقود الآجلة لاحتمالات أسعار الفائدة النيوزيلندية إلى مستوي 2.5% بحلول نهاية هذا العام.



•غيّر بنك ويستباك توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي الشهر المقبل إلى خفض بنصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة مئوية.



نظرة فنية

