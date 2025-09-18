لايت كوين (LTCUSD) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 18-09-2025

تقدم قليلاً سعر سهم شركة دولار جنرال DOLLAR GENERAL CORPORATION (DG) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره لمستوى الدعم المحوري 106.00$، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 96.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط