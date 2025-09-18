شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-18 17:04PM UTC
- يتوقع استمرار صعود سعر البتكوين مع اختراق مستويات المقاومة القادمة.
- يظهر تداول البتكوين باتجاه صاعد على المدى القصير مع وجود إشارات إيجابية في مؤشرات السوق.
- من المتوقع أن يستمر الاتجاه التصحيحي الصاعد لسعر البتكوين في الفترة القادمة.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود بتداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 117,000$، مدفوعاً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.