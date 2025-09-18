الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-09-2025

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-18 17:04PM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • يتوقع استمرار صعود سعر البتكوين مع اختراق مستويات المقاومة القادمة.
  • يظهر تداول البتكوين باتجاه صاعد على المدى القصير مع وجود إشارات إيجابية في مؤشرات السوق.
  • من المتوقع أن يستمر الاتجاه التصحيحي الصاعد لسعر البتكوين في الفترة القادمة.

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود بتداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 117,000$، مدفوعاً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

