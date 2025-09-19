عقود الذرة الآجلة تتراجع مع انخفاض متوسط الأسعار النقدية

تراجع الدولار الأسترالي على نحو ملحوظ مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات ضعيفة في سوق العمل.



وأعلنت وزارة العمل في أستراليا أن الاقتصاد فقد 5.4 ألف وظيفة في أغسطس آب بينما توقع المحللون إضافة 21.2 ألف وظيفة في نفس الفترة.



كما كشفت البيانات أيضاً عن أن معدل البطالة في سوق العمل الأسترالي استقر عند 4.2% دون تغيير، وبما اتسق مع التوقعات.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6612.



الدولار النيوزلندي



انخفض الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 0.5883.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن القراءة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي في نيوزلندا سجلت انكماشاً بنسبة 0.9% خلال الربع السنوي الثاني من عام 2025 بينما توقع محللون انكماشا بنسبة 0.3%.



الدولار الأمريكي



ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 33 ألف طلب إلى 231 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من سبتمبر أيلول وهو أكبر وتيرة انخفاض في حوالي أربع سنوات.



كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن أمس الأربعاء عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.50% إلى النطاق بين 4.25% و4.00% في قرار تماشى مع التوقعات بشكل كبير، كما توقع البنك المركزي خفضين إضافيين قبل نهاية العام بإجمالي 50 نقطة أساس.