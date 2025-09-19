- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-09-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-09-19 01:10AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر سهم بروج بي ال سي (BOROUGE) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل مقاومة ديناميكية تحول دون تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 2.59 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 2.48 درهم.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط