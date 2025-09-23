سعر سهم باعظيم (4051) يخترق مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 23-09-2025

استمر سعر سهم شركة باعظيم التجارية (4051) في تحقيق المكاسب طيلة تداولاته السابقة على المستويات اللحظية، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المهم 5.95 ريال، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 5.95 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 6.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد