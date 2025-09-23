تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 23-09-2025

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستكمل بذلك حالة التذبذب المسيطرة عليه طيلة تحركاته لهذا اليوم، متأثراً بثبات مستوى الدعم 112,000$، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، إلى أن وصلت لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ليرتد بعدها انخفاضاً بعد تلاشى مخزون الزخم الإيجابي المحيط به، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.

