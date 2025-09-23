الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 23-09-2025

2025-09-23 17:17PM UTC

2025-09-23 17:17PM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى الدعم 112,000$ وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
  • موقع توصيات Tawsiyat.com يقدم توصيات تداول عالية الدقة على الأسواق العالمية، بباقات احترافية مختلفة تبدأ من 44 يورو/شهريًا.
  • يمكن الاشتراك في توصي

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستكمل بذلك حالة التذبذب المسيطرة عليه طيلة تحركاته لهذا اليوم، متأثراً بثبات مستوى الدعم 112,000$، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، إلى أن وصلت لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ليرتد بعدها انخفاضاً بعد تلاشى مخزون الزخم الإيجابي المحيط به، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.

 

