شراكة سعودية أمريكية لإطلاق الجيل الأحدث من الذكاء الاصطناعي في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة رائدة تعكس رؤية المملكة للتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، أعلنت شركة تحكم التقنية السعودية عن شراكة استراتيجية مع الشركة الأمريكية بليز (Blaize)، لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة وآمنة تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية في المملكة ودول الخليج.

أهداف الشراكة وتعزيز التحول الرقمي

تركز الشراكة على تطوير البنية التحتية الرقمية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتسريع التحول الرقمي على مستوى المملكة، بما في ذلك بناء أنظمة قوية وآمنة وقابلة للترقية المستمرة في القطاعين العام والخاص.

وتعتمد هذه المبادرة على منصة الذكاء الاصطناعي المهجنة التابعة لشركة بليز، والتي نجحت في دعم الأعمال الاقتصادية في عدة دول آسيوية عبر شركاء موثوقين مثل Starshine Computing Power Technology Limited.

دمج التقنية الأمريكية مع القدرات الإقليمية

تقوم الشراكة على الجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي المهجنة من بليز والخبرة الإقليمية لشركة تحكم التقنية، بهدف تقديم حلول ذكية وآمنة وفعالة للطاقة، وتلبية الاحتياجات الاقتصادية الملحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما تشمل الشراكة إقامة ورش عمل مشتركة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وطرح الحلول التقنية المبتكرة عبر شبكة عملاء تحكم التقنية في المملكة والمنطقة.

شراكة حيوية لكل القطاعات في المملكة

ومن جانبه، صرح الدكتور بندر الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة تحكم التقنية: "شراكتنا مع بليز تمكننا من طرح الحلول الحيوية لجميع القطاعات الاقتصادية في المملكة، وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الإمكانات المحلية. نطمح لتكرار قصص نجاح بليز العالمية هنا في المملكة".

وفي سياق متصل، قال ديناكار مونيغالا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بليز:"هدفنا هو تعزيز الصناعات وجعلها أكثر ذكاء وأمانا وفعالية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المهجنة، والشراكة مع تحكم التقنية تدعم هذا التوجه، وتتيح لنا توسيع وجودنا العالمي وتلبية الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي في المملكة".

مستقبل الذكاء الاصطناعي في السعودية

تفتح هذه الشراكة آفاقًا واسعة لتقديم حلول ذكاء اصطناعي متقدمة تدعم البنية التحتية والخدمات الذكية في المملكة، بما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للتحول الرقمي على مستوى المنطقة.