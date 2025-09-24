تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 24-09-2025

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتخطى الزوج بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط ويقلص من فرص تعافيه على المدى القريب، حيث لم يبقى له إلا فرصة استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كآخر محاولة له لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه.

