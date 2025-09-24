تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 24-09-2025

تراجع قليلاً سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية على المدى القريب، خاصة ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه المزيد من الحرية لتحقيق مستويات قياسية جديدة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل