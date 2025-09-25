تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 25-09-2025

عاد سعر المؤشر لتقديم تداولات جانبية ضعيفة بانحصاره مؤخرا ضمن مستوى ضيق متأثرا باستمرار تعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك أمام تمركز محور المتوسط المتحرك 55 قرب المقاومة المتمثلة بمستوى 98.80.

قد ينجح السعر حاليا بتشكيله لبعض الموجات التصحيحية الإيجابية إلا أن ثباته العام دون المقاومة المذكورة سابقا يدعونا لانتظار تفعيله للهجوم السلبي بتسلله أولا نحو 96.80 ومن ثم ليهبط مباشرة نحو 96.15 ليشكل بدوره الهدف الرئيسي الأول للمسار الهابط.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.85 و 97.60

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض