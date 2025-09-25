شكرا لقرائتكم خبر مسابقة ستارت سمارت 2025" تطلق نسختها التاسعة لدعم رواد الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت محافظة جدة إطلاق "مسابقة ستارت سمارت" بنسختها التاسعة اليوم، في خطوة جديدة لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار في المملكة، وتمكين روادالأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة تقنية واعدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي، عبر برنامج متكامل يقدم التدريب، والإرشاد، والتوجيه، وفرص بناءالعلاقات، والجوائز المالية.

وأكد مركز ستارت سمارت لريادة الأعمال، أن المسابقة المدعومة من مؤسسة مجتمع جميل الأهلية، انطلقت فينسختها الأولى منذ عام 2016، مركزة على رواد الأعمال السعوديين من أصحاب الأفكار الريادية المبتكرة، مشيراً إلى أن نسخة المسابقة الحالية تضم في مراحلها الأولية مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.

حيث ستقوم باستقطاب المتقدمين من مختلف مدن ومناطق المملكة، ليتم اختيار أفضل 40 فكرة رياديةً للمشاركة في البرنامج التدريبي المكثف الذي سيمتد لشهرين، وسيركز على تطوير المنتجات التقنية وصنع نماذج أولية لها، مع توفير الدعم المتكامل لوضع إستراتيجيات دخول الأسواق والتوّسع والتسويق والتشغيل والإدارة المالية.

وأوضحت عضو مجلس إدارة مؤسسة مجتمع جميل الأهلية، الدكتورة مي طيبة، أن النسخة التاسعة من المسابقة تعكس التزام مركز ستارت سمارت بتعزيز التنمية الاقتصادية ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال برامجه المختلفة الهادفة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص اقتصادية نوعية للشباب السعودي.

ومن جانبه أوضح المدير العام الأول للمبادرات الاجتماعية وريادة الأعمال بمؤسسة مجتمع جميل الأهلية، الأستاذ محمد عبدالغفار، أن إطلاق مسابقة ستارت سمارت 2025 يمثل خطوة إضافية لخلق منظومة مستدامة تدعم الابتكار وتوسع آفاق الشباب السعودي في ريادة الأعمال التقنية.

ولا تقتصر هذه المسابقة على كونها مجرد برنامج تدريبي فحسب، بل هي منصة متكاملة تسعى إلى بناء شركات ناشئة قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، بما ينسجم مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.

ولقد صُمم البرنامج التدريبي بغرض تأهيل وتطوير الأفكار الريادية لتصل إلى نموذج أعمال فعّالة، مع ضمان الجاهزية التامة لتقديم عروضها الاستثمارية في يوم العروض النهائية.

كما سيشمل البرنامج جلسات توجيه وإرشاد متخصصة لكل رائد أعمال بحسب احتياجاته، عبر شبكة واسعة من المرشدين والخبراء في مختلف المجالات.

وستُمنح جوائز مالية قيمة مجموعها 100,000 ريال لأفضل ثلاث أفكار ريادية لمساعدتهم في دخول السوق وتطوي رمشاريعهم أكثر.

الجدير بالذكر أن باب التسجيل في برنامج "مسابقة ستارت سمارت" مفتوح حالياً أمام جميع رواد الأعمال السعوديين المهتمين وأصحاب الأفكار التقنية المبتكرة حتى تاريخ 13 نوفمبر، ويمكنهم تقديم طلباتهم والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال الرابط التالي (https://competition.startsmartsaudi.com/).