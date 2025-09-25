تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 25-09-2025

انخفض بشدة سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستهدفنا الصباحي عند الدعم 110,000$، بضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يكبح من خسائر السعر القادمة ولو بشكل مؤقت.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل