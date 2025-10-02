الريبل يقفز بأكثر من 4% مع تجاهل سوق العملات الرقمية الإغلاق في أمريكا

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل متابعة الأسواق لتأثير استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة على الاقتصاد، حيث لم تصدر اليوم بيانات اقتصادية أبرزها بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.



كما تشير التوقعات في الأسواق أيضاً إلى احتمالية تأجيل الحكومة الأمريكية صدور تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره غدًا إلى وقت لاحق.



ودخل إغلاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة حيز التنفيذ بداية من أمس الأربعاء الأمر الذي يثير المخاوف من تأثير سلبي ممتد على الاقتصاد.



وعلقت وكالة فيتش على الإغلاق الحكومي قائلةً إنه لن يؤثر على التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة في المدى القريب، لكنه سيكون له تأثيراً سلبياً على الاقتصاد.



من ناحية أخرى، صرحت رئيسة بنك الفيدرالي في دالاس، "لوري لوجان"، بأن خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول كان خطوة مناسبة للتحوط ضد أي تدهور حاد في سوق العمل، لكنها طالبت بضرورة الحذر في أي تخفيضات إضافية نظراً لأن مخاطر التضخم تفوق خطر ضعف سوق العمل، على حد قولها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



الدولار الأسترالي



انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6599.



الدولار الكندي



انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7163.