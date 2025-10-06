سعر سهم مارفل تكنولوجي (MRVL) يخترق مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-10-2025

استقر سعر سهم مارفل تكنولوجي MARVELL TECHNOLOGY (MRVL) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد على اختراق مستوى المقاومة المحوري 83.25$، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 83.25$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 99.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد