مصر: تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر لن نسمح بتجاوزه

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الأربعاء، بأن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددة على أن "التهجير من قطاع غزة خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه"، وهو موقف ثابت لم يتغير رغم محاولات الضغط أو المناورة.

وأوضح رئيس الهيئة ضياء رشوان، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تدرك جيدًا أن خطة السلام الأمريكية – المعروفة إعلاميًا بـ"خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" – تتضمن بوضوح بندًا يمنع إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، بما في ذلك سكان قطاع غزة.

وأشار إلى أن معبر رفح لا يمكن فتحه إلا من الجانبين، وفقًا للبند 12 من خطة ترامب، مضيفًا أن أي محاولة لفتحه من طرف واحد من داخل غزة فقط تعتبر مخالفة صريحة للاتفاقات القائمة.

ونفى "رشوان" بشكل قاطع وجود أي تنسيق مصري لخروج الفلسطينيين من القطاع، معتبرًا أن ما تروّجه بعض الأطراف حول هذا الأمر لا يعدو كونه مناورات إسرائيلية تهدف إلى الضغط أو تشويه الموقف المصري.

واختتم "رشوان" بالتأكيد على أن مصر تواصل دعمها الكامل للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وعدم التهجير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، أن فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة في اتجاه واحد فقط يُسهم في تكريس عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر داخل القطاع.

وأوضحت المصادر أن استمرار تشغيل المعبر في اتجاه واحد، من غزة إلى مصر فقط، يُخالف بشكل واضح وصريح البند الـ12 من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تؤكد عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم أو تسهيل خروجهم منها قسرًا.

وشددت المصادر على التزام مصر بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تشغيل معبر رفح في الاتجاهين، مؤكدًة أن ذلك يشمل استقبال الجرحى والمصابين لتلقي العلاج داخل الأراضي المصرية.