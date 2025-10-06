سعر سهم Merck (MRK) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 06-10-2025

تراجع قليلاً سعر سهم Merck & Company, Inc. (MRK) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي واستئناف صعوده الحاد من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 85.20$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 97.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد