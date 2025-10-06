سعر عملة فلو (FLOWUSDT) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل – 06-10-2025

اتسمت تحركات سعر سهم مايكروستراتيجي MICROSTRATEGY (MSTR) بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع اختبار مستوى المقاومة المهم 358.50$، ما عرضه للضغط السلبي والذي أضعف الزخم الإيجابي الذي كان يحيط بالسهم طيلة الفترة الماضية، متأثراً باختراقه لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك اكتساب الزخم الإيجابي الذي قد يساعده في التخلص من ضغوطه السلبية.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، ولكن ليس قبل اختراقه للمقاومة المذكورة 358.50$، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند سعر 394.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي