الأسهم الأمريكية تنخفض بفعل التركيز على نتائج أعمال الشركات

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر البيتكوين يوم الأربعاء على نحو طفيف، لكنه بقي قريبًا من أدنى مستوياته الأخيرة، في وقت تكافح فيه أسواق العملات المشفّرة للتعافي من الانهيار المفاجئ العنيف (فلاش كراش) الذي شهدته في أوائل أكتوبر.



كما أن اتجاه العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع لم يقدّم دعمًا يُذكر للعملات الرقمية، إذ ظل القطاع متخلّفًا إلى حدٍّ كبير عن نظرائه من الأصول عالية المخاطر هذا العام. واستمرّت حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الأميركي، إلى جانب تجدّد التوترات التجارية مع الصين، في جعل المتداولين يتجنّبون الأصول المضاربية، بينما لم يجذب الهبوط الليلي في أسعار الذهب سوى اهتمام محدود نحو العملات المشفّرة.



وارتفع البيتكوين بنسبة 0.9% إلى 108,516.3 دولارًا بحلول الساعة 01:07 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي (05:07 بتوقيت غرينتش).



البيتكوين يكافح للتعافي مع انحسار تفاؤل "أكتوبر الصعودي"



وكانت أكبر عملة مشفّرة في العالم قد هبطت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أدنى مستوى عند 103,000 دولار، ومنذ ذلك الحين تكافح لاختراق مستوى 110,000 دولار.



كما واجهت أسواق العملات الرقمية عمومًا صعوبات هذا الشهر، إذ تبدّد التفاؤل المحيط بموجة "أكتوبر الصعودي" Uptober — وهو نمط تاريخي تشير فيه البيانات إلى أداء قوي للعملات المشفّرة خلال أكتوبر.



ويتداول البيتكوين حاليًا منخفضًا بنحو 2% منذ بداية الشهر، في تباين حاد مع مكاسب بلغت 10% خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وفي حين أن التفاؤل بـ"أكتوبر الصعودي" دفع الأسعار للصعود في بداية الشهر، فإن الزخم تلاشى مع تصاعد النفور من المخاطرة.



وتحمّلت أسواق العملات المشفّرة العبء الأكبر من هذا النفور، خصوصًا بعد أن تخلّفت عن موجة التعافي الأوسع في الأسواق المالية — وخاصة أسواق الأسهم — خلال الأسابيع الأخيرة.



تقارير: بورصات آسيوية كبرى ترفض استراتيجيات خزانة رقمية للشركات



وفي عامل ضغط إضافي على أسواق العملات المشفّرة، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن ثلاثًا من أكبر بورصات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقوم بالتدقيق في خطط بعض الشركات المدرجة التي تسعى إلى التحوّل نحو استراتيجيات قائمة على الأصول الرقمية كجزء من أعمالها الأساسية.



وأشارت بلومبرغ إلى أن مشغّل بورصة هونغ كونغ (HKEX) كان قد رفض خطط ما لا يقل عن خمس شركات ترغب في التحوّل نحو خزائن أصول رقمية (Digital Asset Treasuries)، مستندًا إلى قواعد تمنع الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأصول السائلة.



وأضاف التقرير أن خططًا مماثلة واجهت معارضة أيضًا في أستراليا والهند.



ويأتي تقرير بلومبرغ وسط تزايد الشكوك بشأن الجدوى الطويلة الأمد لتحوّل الشركات إلى الخزائن الرقمية، وهي الاستراتيجية التي روّجت لها شركة "مايكرواستراتيجي" (NASDAQ:MSTR).



وقد تساءل المستثمرون عن كيفية قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد طويلة الأجل من احتياطياتها من الأصول المشفّرة، خصوصًا في فترات الضعف والاضطراب الممتدة في السوق.



وكان محللون قد حذروا في وقت سابق من العام من وجود تزاحم مفرط في قطاع الخزائن الرقمية للشركات.



أسعار العملات المشفّرة اليوم: ضعف في أداء البدائل مع تباطؤ تعافي البيتكوين



تحركت أسعار العملات المشفّرة الأخرى (Altcoins) في نطاق ضيق مائل للهبوط، وسط غياب محفزات تداول مباشرة واستمرار ضعف معنويات المستثمرين تجاه القطاع.



وتراجع الإيثريوم (Ether)، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 0.5% إلى 3,843.59 دولارًا، في حين انخفضت عملة BNB بنسبة 0.7% إلى 1,061.70 دولارًا.



أما عملة الريبل XRP فقد تراجعت بنسبة 1.2%، وانخفضت كاردانو (Cardano) بنسبة 0.9%، بينما استقرت سولانا (Solana) دون تغيير يُذكر.