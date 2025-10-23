الاقتصاد

سعر سهم اتحاد اتصالات (7020) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 23-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-23 00:32AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم متكاملة (8040) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.55 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 15.10 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

