شكرا لقرائتكم خبر طيران الرياض يطلق أولى رحلاته الافتتاحية لمدينة لندن البريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تُشغَّل هذه الرحلات على متن طائرتنا التي تحمل اسم "جميلة"من طراز بوينج 787-9 وتشكل عنصراً أساسياً في خطتنا التشغيلية " المسار نحو الانطلاق". وقد صُممت لضمان جاهزية تشغيلية استثنائية. هذه الرحلات متاحة حصرياً لموظفي طيران الرياض وعدد محدود من الضيوف، مما يتيح لنا التأكد وقياس أدق التفاصيل بدقة متناهية، لضمان تجربة سفر سلسة وعالمية المستوى للضيوف المسافرين.
نبذة عن طيران الرياض:
هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران.
بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الرياض يطلق أولى رحلاته الافتتاحية لمدينة لندن البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.