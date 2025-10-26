مناطيد مشبوهة تغلق مطارا في ليتوانيا

أزمة أفغانستان وباكستان مهمة ترمب الجديدة لإنهاء الحرب يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى ترسيخ صورته كقائدٍ ينهي النزاعات المعقدة حول العالم، إذ أعلن عزمه على حل الأزمة بين أفغانستان... أبها: أبها: دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1447 هـ 04 جمادى الأولى 1447 هـ الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر أعلنت قوات الدعم السريع بسط سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، بعد أكثر من عام من الحصار... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1447 هـ 04 جمادى الأولى 1447 هـ موسكو ترد على العقوبات بالنووي وأوكرانيا تطالب بتعزيز تسليحها في تصعيد جديد يعكس رغبة موسكو في الرد على الضغوط الغربية والعقوبات المفروضة عليها، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن بلاده... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1447 هـ 04 جمادى الأولى 1447 هـ دعوات عالمية للمشاركة في قوة غزة في خضم مرحلة حرجة يسودها القلق من تجدد التصعيد في غزة، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أن الولايات المتحدة تعمل مع... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1447 هـ 04 جمادى الأولى 1447 هـ قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل غزة وصلت اليوم قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة، محمّلة بسلال غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1447 هـ 04 جمادى الأولى 1447 هـ تصعيد متجدد على الحدود اللبنانية تواصلت وتيرة التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله خلال الساعات الأخيرة، بعد أن نفذت طائرات مسيّرة إسرائيلية سلسلة من الغارات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1447 هـ 03 جمادى الأولى 1447 هـ المرحلة الثانية من اتفاق غزة: تعقيدات التنفيذ بين الطموح السياسي والمعاناة مع بدء النقاشات حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، تتجه الأنظار نحو القاهرة التي تستعد لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار. وبينما... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1447 هـ 03 جمادى الأولى 1447 هـ

