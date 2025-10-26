مناطيد مشبوهة تغلق مطارا في ليتوانيا

- 1/3
أزمة أفغانستان وباكستان مهمة ترمب الجديدة لإنهاء الحرب
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى ترسيخ صورته كقائدٍ ينهي النزاعات المعقدة حول العالم، إذ أعلن عزمه على حل الأزمة بين أفغانستان...
الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر
أعلنت قوات الدعم السريع بسط سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، بعد أكثر من عام من الحصار...
موسكو ترد على العقوبات بالنووي وأوكرانيا تطالب بتعزيز تسليحها
في تصعيد جديد يعكس رغبة موسكو في الرد على الضغوط الغربية والعقوبات المفروضة عليها، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن بلاده...
دعوات عالمية للمشاركة في قوة غزة
في خضم مرحلة حرجة يسودها القلق من تجدد التصعيد في غزة، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أن الولايات المتحدة تعمل مع...
قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل غزة
وصلت اليوم قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة، محمّلة بسلال غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال...
تصعيد متجدد على الحدود اللبنانية
تواصلت وتيرة التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله خلال الساعات الأخيرة، بعد أن نفذت طائرات مسيّرة إسرائيلية سلسلة من الغارات...
المرحلة الثانية من اتفاق غزة: تعقيدات التنفيذ بين الطموح السياسي والمعاناة
مع بدء النقاشات حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، تتجه الأنظار نحو القاهرة التي تستعد لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار. وبينما...
