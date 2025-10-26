أرباح ينساب السعودية تتراجع إلى 74.2 مليون بالربع الثالث 2025

تراجعت أرباح مجموعة تداول السعودية القابضة بنسبة 41.1%، خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل انخفاض الإيرادات التشغيلية.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الأرباح إلى 82.7 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 140.4 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض صافي الأرباح إلى تراجع الإيرادات التشغيلية نتيجة انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة.

وأشارت إلى أن تراجع الأرباح يعود كذلك إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية وهو تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للمجموعة وتوجهاتها المستقبلية للنمو، والتي نتج عنها زيادة في تكاليف الإهلاك والإطفاء، وزيادة في تكاليف صيانة الأنظمة.

وكشفت نتائج المجموعة بالربع الثالث من عام 2025 تراجع الربح التشغيلي إلى 63 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 123.6 مليون ريال بالربع الثالث من عام 2024، بتراجع نسبته 49.03%.

وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 11.5%، إلى 317.8 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 359.1 مليون ريال، بالربع الممثل من العام الماضي.

وتراجعت أرباح مجموعة تداول بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، إلى 299.4 مليون ريال، مقارنة بـ 505.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 40.79%.