نادين نجيم وظافر العابدين بثنائية تجمعهما بمسلسل ممكن في رمضان 2026 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أكتوبر 2025 01:02 صباحاً - ينطلق بعد أيام قليلة تصوير مسلسل "ممكن" الذي سيخوض من خلاله النجمان نادين نجيم وظافر العابدين الماراثون الرمضاني المقبل. وينتظر محبو ومتابعو هذين النجمين ثنائية مميزة ستجمعهما. ويحتفظ صنّاع المسلسل إلى الآن بالتفاصيل المحيطة به للحفاظ على عنصر التشويق. في ظل ذلك، لا تخفي الفنانة نادين نجيم حماسها في كل مرة تتحدث خلالها عن مسلسلها المرتقب لشهر رمضان المقبل "ممكن" والذي يجمعها للمرة الأولى بالفنان التونسي ظافر العابدين في أول تعاون بينهما حيث يترقب متابعو النجمين هذا العمل الذي يندرج ضمن الدراما الاجتماعية الرومانسية التي تحمل تشويقًا. وستكون أحداثه مليئة بالمفاجآت. المسلسل يتألف من 30 حلقة من إنتاج شركة الصباح ومن إخراج أمين درّة. وسيتم البدء بالتصوير مطلع نوفمبر المقبل. وسيعرض على قناة الـ mbc ومنصة شاهد وقنوات أخرى.

تعود نادين نجيم إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب في العام الفائت



تبدي الفنانة نادين نجيم حماسها لعملها الرمضاني الجديد "ممكن" لاسيما أنه يشهد عودتها بعد غياب عن الموسم الرمضاني الماضي 2025 حيث كانت إطلالتها الأخيرة في رمضان 2024 بمسلسلها البوليسي الرومانسي "2024".

عندما تتحدث نادين نجيم عن مسلسل "ممكن" في تصاريحها تصف قصته بالجديدة والجريئة. ولكنها حافظت على تفاصيل قصة العمل مكتفية بتصنيفها أنها تتضمن حبًا وتشويقًا وأنها ستلعب دورًا سيشكل مفاجأة. وذكرت نادين نجيم أنها تفضل ألا تفصح عن التفاصيل كي لا تحرق مجريات الأحدات. ولكنها أكدت أنها ستدهش المشاهدين وتحبس أنفاسهم من الحلقة الأولى . وتكتمت نادين نجيم عن نوعية الدور واسمها معتبرة أن الاسم بحد ذاته سيشكل نوعًا من المفاجأة. وكانت منذ فترة حمست جمهورها لهذا العمل حيث شاركتهم عبر ستوري حسابها على إنستغرام ووصفته لشدة إعجابها بقصته بأنه سيكون قنبلة الموسم إيمانًا منها بنجاحه بسبب قصته من جهة والعوامل المرافقة له من تصوير وإخراج والنجوم المشاركين به ومنهم ظافر العابدين حيث ركزت على ثنائيتها معه وكتبت: "قنبلة الموسم"... نادين نجيم وظافر عابدين معاً في رمضان 2026." ويشارك متابعو نادين وصفها للعمل أنه سيكون بمثابة قنبلة من النجاح لإعجابهم من جهة بأدائها التمثيلي في كافة الأدوار التي تقدمها وللثنائية التي ينتظرونها لنجمتهم مع النجم ظافر العابدين المعروف بدوره بتألقه في كل الأعمال التي قدمها من جهة أخرى متوقعين النجاح لهذه الثنائية. واعتبرت نادين نجيم أن العمل سيأخذ مجهودًا كبيرًا منها ولكنها سعيدة لأنها ستوازن بين التصوير وعملها في مشروعها الجمالي بمستحضرات التجميل الخاص باسمها.

https://www.instagram.com/p/DOKLlrwCNn6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOKLlrwCNn6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOKLlrwCNn6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ظافر العابدين متحمس لمشاركته بمسلسل "ممكن"

من جهته، شارك الفنان ظافر العابدين زميلته الفنانة نادين نجيم حماسها تجاه العمل من جهة معتبرًا إياه منذ الآن تجربة مختلفة، كما أبدى حماسه أيضًا بالثنائية التي ستجمعه ونادين حيث كان له أكثر من تصريح أنه سعيد بالتعاون مع نادين الذي يكنّ لها احترامًا ومعجب بأعمالها ويتابعها. وسيطلّ بالعمل باللهجة اللبنانية في تجربة ثانية له بهذا المجال بعد مشاركته سابقًا مع الفنانة كارمن بصيبص بمسلسل "عروس بيروت" وهو النسخة العربية اللبنانية من المسلسل التركي عروس إسطنبول.

وإلى نادين نجيم وظافر العابدين، انضمت الممثلتان ريان حركة وزينة مكي مؤخرًا للعمل. وبهذا تكون المرة الثالثة التي تجتمع زينة مكي ونادين نجيم في مسلسل واحد بعد "طريق" و"صالون زهرة".

https://www.instagram.com/p/DNQ9Q0_t63x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNQ9Q0_t63x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNQ9Q0_t63x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».