طعون انتخابية بالجملة... ماذا يتوقع المختصون؟

بغداد - ياسين صفوان - تجاوز عددُ الطعونِ الانتخابيةِ حاجزَ الثمانِمئةٍ ليضعَ العملية َ السياسية َ أمام اختبار ٍ حرجٍ من شأنِه تأخيرُ المصادقةِ على النتائجِ وتشكيلِ الحكومةِ وانعقادِ مجلسِ النوابِ الجديد. وقال مختصون ومراقبون التقاهم مراسلُ السومرية إن هذا السيلَ من الطعونِ يتطلبُ حسما سريعا ودقيقا في آن ٍ واحد، مؤكدين أن تضخمَ الأرقامِ لا يعني بالضرورةِ تغييراتٍ عميقة ً في النتائجِ بقدرِ ما يكشفُ حجمَ التنافسِ والجدلِ الذي يحيطُ بالمشهدِ الانتخابي..
